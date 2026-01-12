Halilović nakon povratka: ‘Ovo je bilo najteže razdoblje u mom životu’

Podijeli :

Imago via Guliver

U povratničkoj utakmici odigrao je tek nekoliko minuta i uspio upisati asistenciju.

Alen Halilović (29) vratio se na teren u utakmici svoje Fortune Sittard protiv Go Ahead Eaglesa (2:2) i odmah je pokazao svoju vrijednost ključnom asistencijom. Ušao je u igru u 89. minuti, a za konačnih 2:2 asistirao je u 93. Hubneru. Halilović nije igrao od travnja prošle godine.

“Dobro sam”, izjavio je Halilović za ESPN nakon utakmice pa dodao:

“Jako sam sretan. Osvojili smo vrlo važan bod u vrlo teškim okolnostima. Jako sam sretan što sam se vratio. Bilo je to jedno od najtežih razdoblja u mojoj karijeri i u mom životu.”

Halilović je objasnio kako je duga stanka bila posljedica niza poteškoća.

“Dogodilo se mnogo stvari. Ozljede, ali i stvari u mom osobnom životu. Nije bilo lako, ali posljednjih sam mjeseci jako naporno radio na svom povratku.”

Iako se i ranije u karijeri suočavao s izazovima, ovo razdoblje bilo je posebno teško.

“Ovo je bilo najteže razdoblje u mom životu, jer nisam mogao igrati kako najbolje mogu. Uživam u nogometu i ovom natjecanju. Nevjerojatno sam sretan što sam se vratio. Moram nastaviti naporno raditi”, poručio je Halilović.