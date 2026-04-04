Hajduku se nakon više od dva mjeseca vraća jedan od najboljih igrača

Daroviti Španjolac ozlijedio se još 25. siječnja u porazu 2:1 od Zeleno-žutih na Poljudu, kada ga je veznjak gostiju Stjepan Lončar nagazio na gležanj pa je odmah morao napustiti igru.

Iako su prve prognoze bile kraće, ozljeda se zakomplicirala, pa će se Almena nakon više od dva mjeseca ponovno naći u kadru Hajduka u utorak 7. travnja. Bit će to upravo protiv Istre na Aldo Drosini, kluba kojem je zabio jedini pogodak u SHNL-u ove sezone.

Iako brojke nisu impresivne, njegov utjecaj na igru Hajduka golim okom je vidljiv, pa bi Splićani i nakon sezone željeli zadržati Španjolca u svojim redovima. Dolaskom novog sportskog direktora, status Almene trebao bi postati jedan od glavnih prioriteta, a hoće li ostati u Hajduku, tek treba vidjeti. Podsjetimo, Almena je u Hajduku trenutno na posudbi iz saudijskog Al-Qadsiaha.

Što se tiče utakmice u Puli, očekuje se da Almena krene s klupe, budući da je Gonzalo Garcia dosad pokazao kako ne voli odmah stavljati igrače “u vatru” nakon rehabilitacije. Na njegovoj poziciji trebao bi zaigrati Roko Brajković, koji se nametnuo kvalitetnim igrama upravo dok se nadareni Španjolac oporavljao.