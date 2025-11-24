Hajduku kazna i zbog bakljade u HNL-u, kažnjeni još i Dinamo i Istra

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Stigle su kazne i za 13. kolo HNL-a.

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 13. kolo HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne.

Kažnjeni su Istra, Dinamo i Hajduk.

Istra 1961 – Dinamo (9. studenoga 2025.)

Istra 1961

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 6.000 eura

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 12.000 eura

Hajduk – Osijek (8. studenoga 2025.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 12.000 eura