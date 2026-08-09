Hajduku će na Poljudu suditi dobro poznati Nijemac: Prvi prekinuo utakmicu zbog ramazanskog iftara

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UEFA je još ranije objavila službene osobe za oba Hajdukova susreta protiv Žalgirisa u trećem pretkolu Konferencijske lige, a sada je posebno zanimljiva sudačka postava za uzvrat na Poljudu koji se igra u četvrtak.

Nakon što je Hajduk u prvoj utakmici u Vilniusu slavio 5:2, UEFA je za uzvrat odredila njemačku sudačku ekipu na čelu s Matthiasom Jöllenbeckom. Njegovi pomoćnici bit će Dominik Schaal i Jonas Weickenmeier, četvrti sudac Tobias Reichel, dok će u VAR sobi biti Katrin Rafalski i AVAR Robert Hartmann.

Jöllenbeck ima 39 godina, a sudac Bundeslige je od 2020. godine. FIFA-inu značku nosi od prošle godine, dok je izvan nogometa zaposlen kao liječnik specijalist ortopedije. Dosad nije sudio utakmice hrvatskih klubova ni hrvatske reprezentacije.

Ipak, riječ je o vrlo iskusnom njemačkom sucu koji je već vodio velik broj utakmica Bundeslige. Posebno se pamti njegov potez iz 2022. godine, kada je na utakmici Augsburga i Mainza napravio nešto što je tada bilo vrlo neuobičajeno.

Prekinuo utakmicu kako bi igrač iftario

Jöllenbeck je u travnju 2022. godine u 65. minuti nakratko zaustavio utakmicu kako bi Moussa Niakhate, tadašnji kapetan Mainza, mogao prekinuti ramazanski post.

Muslimanski vjernici tijekom Ramazana od zore do zalaska sunca ne konzumiraju hranu ni piće, a mnogi nogometaši tijekom utakmica nastoje poštovati ta pravila. Tog dana sunce je zašlo tijekom drugog poluvremena, a Jöllenbeck je Niakhateu omogućio da popije vodu i prekine post.

Sam Niakhate nakon utakmice otkrio je da je na poluvremenu pitao suca može li u nastavku biti kratke pauze kako bi iftario.

“Znam da to nije morao učiniti i da me je odbio, ja bih to razumio”, rekao je tada Niakhate.

Jöllenbeck je, međutim, prihvatio njegovu molbu.

“Moussa me pitao hoće li moći popiti vodu nakon zalaska sunca, između 60. i 70. minute utakmice. Naravno da sam rekao da može. Dao sam mu znak kada je došlo vrijeme za koje me je pitao. Pričekao sam da popije vodu i tako završi svoj post taj dan”, objasnio je njemački sudac.

Taj potez Jöllenbecka tada je dobio brojne pohvale, a njegov će se dolazak na Poljudu sada pamtiti i po toj zanimljivoj priči iz Bundeslige. Hajduk će u četvrtak protiv Žalgirisa braniti veliku prednost 5:2 iz prve utakmice.