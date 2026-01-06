Hajdukovac nije zadovoljio na posudbi u Lokomotivi: Vraća se u Split

Podijeli :

NK Lokomtiva Zagreb

Nogometaši Lokomotive u srijedu odlaze u Medulin, gdje će nastaviti pripreme započete ovog tjedna, no među putnicima neće biti Mihaela Žapera. Vezni igrač vraća se u Hajduk ranije nego što je bilo planirano, čak šest mjeseci prije isteka posudbe. Struka Lokomotive procijenila je da nije ispunio očekivanja nakon dolaska na jednogodišnju posudbu prošlog ljeta, pa je njegova epizoda na Kajzerici završila vrlo brzo.

“Nismo ga često koristili jer se nije nametnuo kako smo očekivali. I klub i igrač su vjerovali da će biti bolje, ali jednostavno nismo pronašli zajednički jezik. Morat ćemo tražiti drugo rješenje”, rekao je nakon treninga trener Nikica Jelavić, koji je u Žaperu vidio potencijalno važno pojačanje, no to se nije ostvarilo.

Za Žapera će boravak u Lokomotivi ostati zapamćen uglavnom po povratku na teren nakon duge pauze. U petom kolu HNL-a, 31. kolovoza protiv Osijeka, kluba iz kojeg je stigao u Hajduk, odigrao je četiri minute i upisao prvi službeni nastup još od veljače 2024. Nakon toga ponovno su uslijedili problemi – teška ozljeda koljena, operacija i dodatne komplikacije.

Peti najskuplji transfer u povijesti Hajduka, vrijedan oko milijun eura prema Transfermarktu, ni u jednom trenutku nije uspio podsjetiti na igrača kakav je bio u Osijeku. Zbog zdravstvenih problema nije imao mnogo prilika, a onu u Lokomotivi nije iskoristio. U prvenstvu je skupio tek 47 minuta, dok je u Kupu odigrao ukupno 90 minuta, odnosno dvije utakmice po jedno poluvrijeme.

Iako zasad nema službene potvrde, realno je očekivati da će Žaper ponovno završiti na posudbi. Ako se nije uspio izboriti za ulogu u osmoj momčadi HNL-a, teško je vjerovati da bi imao značajniju ulogu u drugoplasiranom Hajduku pod vodstvom Gonzala Garcije. Ozljede su mu, čini se, snažno usmjerile karijeru, a ostaje nada da igrač takvih potencijala ipak nije nepovratno izgubljen.