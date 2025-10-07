Hajdukov debitant potpisao novi ugovor s Bijelima

Mladi Luka Hodak potpisao je novi ugovor s Hajdukom.
Talentirani 19-godišnji desni bek s Hajdukom u ponedjeljak je potpisao novi ugovor koji ga veže za klub do ljeta 2029, prenosi Dalmatinski portal.
Hodak je u subotu u Vinkovcima debitirao za prvu momčad protiv Vukovara 1991. U igru je ušao u 72. minuti umjesto Frana Karačića i odmah ostavio vrlo dobar dojam u debiju.
Na Poljud je stigao 2015. godine, nakon što je prve nogometne korake napravio u Mosoru iz Žrnovnice.
