Hajdukov debitant potpisao novi ugovor s Bijelima

Nogomet 7. lis 202512:32 0 komentara
Robert Matić / Hajduk.hr

Mladi Luka Hodak potpisao je novi ugovor s Hajdukom.

Talentirani 19-godišnji desni bek s Hajdukom u ponedjeljak je potpisao novi ugovor koji ga veže za klub do ljeta 2029, prenosi Dalmatinski portal.

Hodak je u subotu u Vinkovcima debitirao za prvu momčad protiv Vukovara 1991. U igru je ušao u 72. minuti umjesto Frana Karačića i odmah ostavio vrlo dobar dojam u debiju.

Na Poljud je stigao 2015. godine, nakon što je prve nogometne korake napravio u Mosoru iz Žrnovnice.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet