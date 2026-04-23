Hajduk već dogovorio prvo pojačanje za novu sezonu, potpisat će ugovor na tri godine

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Kako je već ranije najavljeno, Etnik Brruti trebao bi postati prvo pojačanje Hajduka za novu sezonu.

Najnovije informacije govore da je kosovski nogometaš dogovorio trogodišnji ugovor sa splitskim klubom.

Prema pisanju albanskih medija, Brruti će od ljeta postati novi igrač Hajduka.

Iako još nema službene potvrde ni od kluba ni od igrača, zanimljivo je da vijest zasad nitko nije demantirao, što dodatno upućuje na to da je dogovor već postignut.

Hajduk će u novoj sezoni sigurno igrati europske kvalifikacije, pitanje je samo hoće li krenuti iz Europske ili Konferencijske lige.