Hajduk u petak gostuje u Gorici, evo kakvo je stanje s Livajom

xLukaxKolanovicx via Guliver

Za prvenstveni dvoboj u Gorici u petak, 24. listopada (18:00), Hajduk bi mogao računati na pojačanja u vidu Marka Livaje i Frana Karačića, no još postoje određene nepoznanice.

Kako prenosi Dalmatinski portal, Marko Livaja ni jučer nije trenirao s prvom momčadi.

Računa se da će biti u kadru za ovo gostovanje, ali utakmica je već preksutra u 18 sati i tek će se vidjeti koliko će moći participirati u tom dvoboju.

S druge strane, kod Frana Karačića je situacija drugačija, on je skroz spreman i na raspolaganju, ali tek ostaje za vidjeti kakav je plan trenera Gonzala Garcije za povratnike. Jasno je da će Australac biti u kadru, ali tko će startati, to ostaje tek za vidjeti.