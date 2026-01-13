Hajduk u nastavak sezone kreće bez ponajboljeg igrača?

Nakon utakmice u Zmijavcima protiv Croatije trener Gonzalo Garcia najavio je da bi se Pukštas ovaj tjedan trebao vratiti treninzima, ali još je neizvjesno kada će ponovno zaigrati.

Njegov nastup upitan je i za prvi susret nastavka prvenstva protiv Istre za 12 dana na Poljudu, što dodatno komplicira situaciju jer zbog kartona nedostaju i Ante Rebić i Marko Livaja.

Pukštas je ozljedu stopala zaradio nakon poraza u Rijeci i zbog nje je propustio završetak jesenskog dijela sezone. I dalje osjeća posljedice na pripremama, pa propušta i drugu pripremnu utakmicu, a njegov povratak na teren ostaje neizvjestan, prenosi Dalmatinski portal.