Hajduk sutra ‘mora’ pobijediti na Opus Areni, a evo kakav omjer ima Garcia protiv Osijeka i Sopića

Nogomet 14. velj 202619:37 0 komentara
Robert Matić / HNK Hajduk Split

Hajduk (40) u nedjeljni dvoboj ulazi s osam bodova zaostatka za vodećim Dinamom (48), koji je rutinski s 4:0 svladao Istru na Maksimiru. Osijek je, s druge strane, posljednji sa 17 bodova iz 21 kola i grčevito se bori za ostanak.

Gonzalo Garcia će se u nedjelju od 17.45 sati po 13. put sučeliti s Osijekom, a treći put kao trener Hajduka.

Na klupi Bijelih protiv Slavonaca ima maksimalan učinak – dvije utakmice i dvije pobjede (oba puta 2:0).

Prije dolaska na Poljud deset je puta vodio Istru protiv Osijeka te upisao četiri pobjede, dva remija i četiri poraza. Gostujuću pobjedu nad Osijekom s Istrom nije imao, ali je tu negativnu seriju prekinuo kao trener Hajduka prošlog kolovoza.

Sa Željkom Sopićem dosad se susreo tri puta i ima dvije pobjede. Posljednji put slavio je na Poljudu u studenom, dok su se ranije sastajali u sezoni 2022./23. u ogledima Istre i Gorice. Tada je u Puli pobijedila Istra 1:0, a Gorica je na domaćem terenu u spektakularnoj utakmici slavila 5:4.

