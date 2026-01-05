Hajduk stopirao odlazak Karačića u Osijek?

Zaostatak od samo jednog boda za vodećim Dinamom daje razlog za optimizam, ali i potrebu za širokim igračkim kadrom u borbi za naslov.

SKener: Osim ‘slučaja Livaja’, Garcia ima još jednu veliku brigu uoči nastavka prvenstva Garcia okupio momčad na Poljudu, dva igrača se pridružuju sutra

Zbog toga su na Poljudu, čini se, odlučili zadržati Frana Karačića. Iako je njegov menadžer nedavno najavio posudbu u Osijek kako bi branič dobio više minuta i povećao šanse za odlazak na Svjetsko prvenstvo s Australijom, iz Osijeka za tportal poručuju da o tom transferu nemaju nikakvih saznanja.

Jutarnja prozivka potvrdila je da Hajduk i dalje ozbiljno računa na 29-godišnjeg braniča, koji je prošlog ljeta stigao iz Lokomotive za 200.000 eura.