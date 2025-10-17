Hajduk skoro dvije godine nije slavio u Puli, a Istra ima impresivan niz na domaćem terenu

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Istra 1961 u nedjelju će u Puli ugostiti Hajduk u sklopu 10. kola SuperSport HNL-a.

Hajduk uoči dvoboja drži drugo mjesto na ljestvici s istim brojem bodova kao i vodeći Dinamo, ali s nešto lošijom gol-razlikom.

VIDEO / Vučević za SK: ‘Garciji je rečeno da stranci i pojačanja ne moraju igrati pošto-poto’ Garcia otkrio: ‘Livaja nije spreman, opet je osjetio bol’

Zanimljivo, Istra na domaćem terenu ne zna za poraz već 16 utakmica, odnosno gotovo godinu dana — posljednji put izgubila je 22. studenog prošle godine od Slaven Belupa (2:3).

Hajduk, pak, već tri susreta zaredom nije uspio pobijediti na Aldo Drosini, a sva tri dvoboja završila su identičnim rezultatom 1:1. Posljednju pobjedu u Puli Splićani su ostvarili u studenom 2023., kada su strijelci za Bijele bili Emir Sahiti i Marko Livaja.