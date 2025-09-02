Hajduk se žalio na grubi prekršaj Radeljića: Layec je presedanom odgovorio

Podijeli :

Ante Cizmic CROPIX by Guliver

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu spornih situacija iz 5. kola SuperSport HNL-a.

Najviše pažnje izazvalo je zbunjujuće obrazloženje zašto je Dinamu poništen pogodak u Varaždinu, iako je VAR utvrdio da zaleđa nije bilo. No, Layec je izdvojio i detalj s derbija između Hajduka i Rijeke. Radilo se o trenutku kada je Stjepan Radeljić neoprezno stao na nogu Adriona Pajazitija, a u analizi je navedeno da je riječ o jasnoj pogrešci glavnog suca Darija Bela.

Što je objavio Layec?

“Prilikom borbe za loptu između domaćeg igrača br. 4 i gostujućeg braniča br. 6 loptu je prvi dodirnuo branič. Nažalost, branič je snažno nagazio nogu suparničkog igrača. Sudac nije ispravno procijenio intenzitet kontakta te je smatrao da je branič odigrao loptu i slučajno nagazio napadača.

Prema našim tehničkim razmatranjima smatramo da je ovaj start trebao biti ocijenjen kao nesmotren zbog gaženja na stopalo suparnika te je sudac morao opomenuti igrača”, stoji u analizi. Umetnuta je i snimka komunikacije iz VAR sobe u kojoj se provjeravalo je li taj start zaslužio crveni karton, ali je zaključak bio da nije. Ni takve situacije nisu se dosad analizirale u izvješćima komisije.

Posebno je zanimljivo to što je naglašena situacija koja bi eventualno zahtijevala žuti karton, iako se takvi slučajevi ranije nisu izdvajali osim kada se radilo o isključenjima. U ovom kolu pokazana su ukupno 23 žuta kartona, od čega čak sedam na toj utakmici.

Unatoč tome, Layec nije komentirao nijedan od tih 23 kartona, već isključivo spornu situaciju koja uopće nije završila opomenom. Podsjetimo, dan nakon susreta Hajduk je na Facebooku objavio fotografiju tog prekršaja uz ironičnu poruku: “Samo čvrsta igra, nema faula.”