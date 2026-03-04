Hajduk se u zadnji tren spasio blamaže i izbacivanja iz Kupa, prijavili su igrača koji nema pravo nastupa

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Nogometaši HNK Rijeka i HNK Hajduk Split večeras od 20 sati na Rujevici igraju susret četvrtfinala hrvatskog Kupa.

Tesktualni prijenos utakmice možete ispratiti OVDJE.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia prvotno je u startnu postavu uvrstio stopera Dario Marešić, no otprilike sat vremena nakon objave sastava došlo je do izmjene.

Razlog promjene je taj što Marešić nema pravo nastupa za Bijele u ovoj utakmici jer je već ove sezone igrao Kup za NK Istra 1961. Odigrao je svih 90 minuta u pobjedi 2:1 protiv NK Neretva, dok je u susretu protiv NK Kurilovec bio u zapisniku, ali nije ulazio u igru.

