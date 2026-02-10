Hajduk sazvao izvanrednu presicu!

Na Poljudu vlada nemirno ozračje na početku 2026. godine.

Hajduk je loše ušao u drugi dio sezone, a sve češće se spominju i napetosti između trenera Gonzala Garcíje i Marka Livaje, koji velik dio vremena provodi na klupi. Dodatnu težinu situaciji daje i današnji sastanak Nadzornog odbora, na kojem se raspravljalo o stanju u klubu.

Hajduk je pritom najavio izvanrednu konferenciju za medije u 17 sati na Poljudu, na kojoj će sudjelovati predsjednik kluba Ivan Bilić i predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković. Tema konferencije zasad nije poznata.

