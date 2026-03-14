Hajduk pronašao novog sportskog direktora?

Iako se prije utakmice s Lokomotivom na konferenciji za medije zagonetno govorilo o “Nijemcu”, Jurendić zapravo nije njemačke nacionalnosti. Riječ je o Hrvatu rođenom u Gradačcu u Bosni i Hercegovini, koji uz hrvatsko ima i švicarsko državljanstvo. Poveznica s Njemačkom dolazi iz njegova posljednjeg angažmana u Augsburgu, gdje je dvije godine radio kao sportski direktor, prenosi Germanijak.

Tu je funkciju napustio u svibnju prošle godine i od tada je bez kluba, a posljednjih dana sve se češće spominje kao kandidat za važnu funkciju na Poljudu. Jurendić (48) je veći dio karijere proveo u Švicarskoj, gdje je kao igrač nastupao za Luzern, Winterthur, Thun…

Nakon igračke karijere posvetio se radu u nogometnoj administraciji. Radio je u Luzernu, Švicarskom nogometnom savezu te kao menadžer u Kriensu i Aarauu. Veći iskorak napravio je 2020. kada je postao sportski direktor Züricha, a 2023. prešao je u Augsburg.

Hoće li upravo on preuzeti vođenje sportske politike Hajduka, trebalo bi biti poznato uskoro.