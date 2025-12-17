Hajduk preotima igrača kojeg je želio dovesti Sopić?

Željko Sopić želio ga je dovesti u Osijek, ali ta je ideja sve dalja od realizacije.
Jurica Pršir do kraja sezone ima ugovor s Goricom pa već u siječnju može pregovarati sa zainteresiranim klubovima o prelasku bez odštete iduće ljeto. Hajduk bi ga mogao dovesti već ove zime jer, kako piše Germanijak, barata nekim opcijama i postocima koji bi se mogli prebiti još od onda kada je Pršir prelazio u Goricu.
Kad je u pitanju Hrvatska, Hajduk je prva opcija, ali Pršir bi volio otići u inozemstvo.
Za Goricu je Pršir skupio 161 nastup i zabio 14 golova uz 14 asistencija. U Hajduk je ranije stigao iz Dinama, ali je na Poljudu igrao samo za drugu momčad.
