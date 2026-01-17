Hajduk pogocima Šege i mladog Nigerijca slavio u generalki pred nastavak sezone

Momčad trenera Gonzala Garcije tako je zaključila pripreme s maksimalnim učinkom, upisavši tri pobjede – prethodno je slavila protiv Croatije u Zmijavcima (2:1) i Posušja na Poljudu (4:0).

Je li ovo potvrda transfera? Mlačića opet nema u zapisniku

Hajduk je poveo u 56. minuti kada je Michele Šego iskoristio veliku pogrešku obrane Širokog Brijega. Napadač Bijelih došao je do lopte nakon neopreznog dodavanja gostujućih braniča u kaznenom prostoru i preciznim udarcem pogodio dalji kut.

Konačnih 2:0 postavljeno je u 90. minuti, kada je Peter Nnaemeke Ugwuodo zatresao mrežu. 19-godišnji nigerijski napadač najbolje se snašao u skoku nakon ubačaja i pospremio loptu u gol.

S tri pobjede u pripremnom razdoblju Hajduk s optimizmom dočekuje nastavak prvenstva, a prva službena utakmica na rasporedu je protiv Istre na Poljudu 25. siječnja s početkom u 15 sati.