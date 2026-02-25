Hajduk otkrio spomen ploču jednoj od najvažnijih osoba u klupskoj povijesti

Na pročelju nogometnog stadiona u Lapadu u srijedu je otkrivena spomen-ploča barunu Niko Nardelli (1857.–1925.), Dubrovčaninu koji je kao austro-ugarski namjesnik Kraljevine Dalmacije 13. veljače 1911. potpisao dokument kojim je službeno osnovan HNK Hajduk Split.
Ploču su postavili Hajduk i Društvo prijatelja Hajduka Dubrovnik povodom stote obljetnice Nardellijeve smrti, a otkrili su je predsjednik kluba Ivan Bilić i bivši igrač Srđan Andrić, koji je za splitsku momčad upisao 355 nastupa. Bilić je naglasio da je riječ o važnom trenutku za klub te podsjetio na ideju pokojnog Hajdukova kroničara Jurice Gizdića da se Nardelliju oda počast u njegovu rodnom gradu.
Istaknuo je da je upravo Nardelli, kao “pravni otac” Hajduka, omogućio da klub nakon višegodišnjih pokušaja 1911. u Zadru dobije službeni pravni status, zbog čega spada među ključne osobe u klupskoj povijesti. Dodao je i da je zaslužan za uvođenje hrvatskog jezika u upru.
Predsjednik dubrovačkog DPH-a Maro Bulić poručio je da su Dubrovnik i Hajduk snažno povezani, što potvrđuje oko 2500 aktivnih članova i velik broj navijača te igrača iz toga kraja. Naglasio je da se ta posebna veza velikim dijelom temelji upravo na Nardellijevu djelovanju kao carskog namjesnika, njegovu doprinosu razvoju Dalmacije i uvođenju hrvatskog kao službenog jezika, ali i na potpisu iz 1911. koji je trajno simbolički povezao Dubrovnik i Split — vezu koja, kako kaže, živi i danas, vidljivu i kroz brojne murale u gradu.
