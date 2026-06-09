Hajduk objavio detalje priprema za novu sezonu, evo s kim će igrati

“Prva momčad u ponedjeljak, 15. lipnja, kreće s pripremama za novu sezonu 2026/2027. U prvom tjednu priprema igrači će pod vodstvom trenera Gonzala Garcije i njegovog stručnog stožera trenirati na Poljudu, a zatim momčad 22. lipnja putuje na Bled koji će ponovno biti baza Bijelih za središnji dio priprema sve do 1. srpnja.

Igrači koji su sudjelovali u reprezentativnim akcijama pripreme će započeti 18. lipnja, a Bruno Durdov i Roko Gabrić priključit će se ostatku momčadi nakon što završe natjecanje s hrvatskom U-19 reprezentacijom na Europskom prvenstvu koje se održava u Walesu”, objavio je klub.

Tijekom boravka u Sloveniji zasad su dogovorene tri prijateljske utakmice, uz mogućnost ugovaranja još jednog protivnika.

“U okviru središnjeg dijela priprema u Sloveniji trenutačno su dogovorene tri prijateljske utakmice uz mogućnost da u narednom razdoblju klub dogovori još jednog suparnika.

Prvi susret na rasporedu je 23. lipnja, a u njemu će Hajduk odmjeriti snage sa Shkendijom iz Sjeverne Makedonije, ekipom koja je prošlu sezonu završila na drugom mjestu prvenstvene tablice. Zatim će 27. lipnja Bijeli igrati s LNZ Cherkasy, drugoplasiranom momčadi ukrajinskog prvenstva te 1. srpnja s Celjem, aktualnim prvakom Slovenije.

Sve utakmice izravno ćemo prenositi na HDTV kanalu.”