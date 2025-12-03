Hajduk objavio demantij: ‘Klub nema kredit u iznosu od 10 milijuna eura’

U medijima se pojavila informacija da Hajduk planira prodati Rokasa Pukštasa za osam milijuna eura kako bi osigurao važan prihod.

Također, pojavila se i tvrdnja da klub mora vratiti kredit od deset milijuna eura, kratkoročnu pozajmicu za koju je jamac grad Split, no Hajduk je tu informaciju demantirao.