Hajduk nakon debakla na Rujevici dočekuje Varaždin, Livaja opet kreće s klupe?

Podijeli :

Robert Matić, Miro Gabela hajduk.hr / Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Nakon teškog poraza od Rijeke (5:0), Hajduk čeka novi izazov.

U 15. kolu SuperSport HNL-a danas od 15.30 na Poljud stiže Varaždin, trenutačno četvrtoplasirana momčad lige s 19 bodova. Gosti dolaze oslabljeni – ozlijeđeni su Frane Maglica i Leon Belcar, dok je stoper Lamine Ba nakon reprezentativnih s Mauritanijom obaveza ipak stigao s momčadi u Split.

Veliki udarac za Hajduk: Ozlijedio se Rokas Pukštas! Bivši hajdukovac u dresu Varaždina: ‘Idemo uzeti tri boda na Poljudu, a za Livaju se nismo posebno pripremali’

Kako piše Dalmatinski portal, Gonzalo Garcia ima raznih briga i pitanje je može li ih riješiti. Najveća je svakako odnos s Markom Livajom koji blago rečeno nije idiličan, a nakon nesuglasica na Rujevici realna je mogućnost da idol navijača opet bude na klupi.

Garcia zbog ozljeda ne može računati na Ivicu Ivušića i Rokasa Pukštasa. Prognoze su takve da je jesenski dio sezone za njih završen. Na vrata će treći put ove sezone (branio je dvije Kuputakmice) Toni Silić koji je posljednji put u prvenstvu 25. svibnja u posljednjem kolu prošle sezone na gostovanju u Šibeniku.