Hajduk je predstavio novi retro dres

Predstavljamo novi gostujući dres Hajduka za sezonu 2026/27.

Inspiriran crveno-plavom tradicijom duljom od stoljeća i Hajdukovim gostujućim garniturama koje je Klub nosio potkraj prvog desetljeća 2000-ih”, stoji u objavi Hajduka.

“Crveno-plavi dres prvi put se službeno pojavio u Hajdukovoj povijesti prije više od 105 godina i od tada je dio klupske baštine. Upravo su ta bogata tradicija, kao i gostujuće garniture s kraja 2000-tih, poslužile kao inspiracija za novi gostujući dres za sezonu 2026./2027.”, poručuju iz tvrtke Adidas.

“Domaći dres onaj je po kojem se svaki klub najprije prepoznaje, ali Hajdukov crveno-plavi gostujući dres dio je našeg identiteta više od stoljeća i zato za nas ima gotovo jednaku važnost, a ove smo se sezone željeli inspirirati razdobljem kasnih 2000-tih.

Vodoravne pruge puno su rjeđe obilježavale Hajdukove dresove od vertikalnih, zbog čega imaju posebno mjesto u našem vizualnom naslijeđu. Nije nam bila namjera napraviti repliku nekog prijašnjeg dresa, nego njegov prepoznatljivi retro izričaj, dodatno naglašen off-white detaljima, prenijeti u suvremeno izdanje“, izjavila je Marinka Akrap, članica Uprave i direktorica marketinga HNK Hajduk Split.