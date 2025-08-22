‘Hajduk je naučio nešto protiv Dinamo Cityja što mi u Poljskoj često ponavljamo’

U Poljskoj je izgubio od Jagiellonije 3:0. Strijelci su bili Jesus Imaz u 12., Alfimico Pululu u 34. i Norbert Wojtuszek u 50. minuti. Uzvrat se igra idući tjedan u Tirani.

Poljski portal Sport donio je izvještaj o ovom trijumfu Jagiellonije:

Naslov glasi “Jedan, dva, tri! Jagiellonia je jednom nogom u Europi!”, dok u tekstu piše:

“Jagiellonija Białystok je jednom nogom u Konferencijskoj ligi. Prvi dio zadatka odradila je na izvrstan način razbivši albanski Dinamo City 3:0. Gosti su došli s katastrofalnom obranom, a to je protiv Jagiellonije smrtna presuda. Poljski klub ima jako dobru prednost za uzvrat.”

Jagiellonia je u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu već izbacila Novi Pazar i Silkeborg, a sada je na dobrom putu da eliminira i Dinamo City te drugu godinu zaredom osigura nastup u europskom natjecanju:

“Posljednja prepreka na putu u Konferencijsku ligu jest protivnik kojeg nisu očekivali. Albanski Dinamo City nije ni blizu bio favorit protiv Hajduka iz Splita. Čak je izgubio prvu utakmicu 2:1. Međutim, Hajduk je naučio nešto što mi u Poljskoj često ponavljamo tijekom europskih utakmica.

Putovanja poput onoga u Albaniju znaju biti zeznuta. I ovo je bio taj slučaj. Dinamo City je iznenađujuće pobijedio Hrvate 3:1 i osigurao borbu za Konferencijsku ligu”, piše Poljaci.