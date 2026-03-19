Hajduk je mogao za zelenim stolom izbaciti Dinamo iz Kupa u pionirima, ali odlučio se za gospodski potez

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Juniori i pioniri Hajduka ispali su u četvrtfinalu Hrvatskog kupa.

Juniore je Varaždin svladao 2:1, dok su pioniri nakon 0:0 izgubili od Dinama na jedanaesterce. Ipak, obje utakmice mogle su završiti u korist Hajduka zbog administrativnih pogrešaka protivnika, ali klub s Poljuda nije želio prolaz “za zelenim stolom”, piše Dalmatinski portal.

Naime, i Varaždin i Dinamo prekršili su pravilo poznato kao “slučaj Marešić”, prema kojem igrač koji je već nastupio u Kupu za jedan klub u istoj sezoni ne smije igrati za drugi. Za Varaždin je igrao Mate Perković, a za Dinamo Toma Piteša, iako nisu imali pravo nastupa.

Hajduk je mogao uložiti žalbu i dobiti obje utakmice rezultatom 3:0, ali se odlučio drugačije. Klub je HNS-u poslao dopis u kojem je upozorio na nepravilnosti, ali nije tražio promjenu rezultata, već izmjenu pravila.

Podsjetimo, “slučaj Marešić” odnosi se na situaciju kada je Dario Marešić prvotno bio u sastavu Hajduka protiv Rijeke, ali je uklonjen jer je već igrao Kup za Istru. Da je nastupio, Hajduk bi automatski izgubio utakmicu. Pravilo to jasno definira: “Na utakmicama završnice HNK igrač u jednoj natjecateljskoj godini može nastupiti samo za jedan klub bez obzira je li se radilo o utakmicama kadeta, juniora ili seniora.”