Hajduk ima ogromnu priliku za Europu, ali i lovi prve SHNL bodove: Evo vjerojatnog sastava za Goricu

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk danas od 21 sat gostuje kod Gorice, a Gonzalo Garcia utakmicu će iskoristiti kao posljednju ozbiljnu provjeru momčadi uoči dva ključna europska dvoboja protiv poljskog Rakówa. Nakon uvjerljivog prolaska Žalgirisa, Splićane čeka najvažniji dio sezone – borba za plasman u ligašku fazu Konferencijske lige.

Uzvrat protiv Litavaca na Poljudu Garcia je praktički pretvorio u nešto jači trening. Cilj je bio sačuvati energiju za prvenstveni dvoboj s Goricom, ali i vratiti momčadi samopouzdanje nakon šokantnog remija protiv Istre 1961.

Hajduk je prvo poluvrijeme odradio u nižoj brzini, a nakon odmora ubacio u višu. Presudna je bila akcija Anđela Šutala i Darija Melnjaka u 53. minuti, nakon koje je sve krenulo prema planu. Brza lopta, kombinatorika i igra u pokretu upravo su ono što Garcia traži od svoje momčadi.

Sada slijede dva velika ispita protiv Rakówa, a Hajduk želi nakon 16 godina ponovno izboriti mjesto u ligaškoj fazi europskog natjecanja.

Može li Hajduk nastaviti niz?

Navijači se pitaju može li se na Poljudu nastaviti impresivan europski niz rezultata. Hajduk je ovog ljeta kod kuće pobjeđivao Žilinu 2:0, Pafos 2:0 i Žalgiris 4:0.

Raków je, međutim, puno ozbiljniji protivnik. Poljski klub u dvije utakmice trećeg pretkola protiv švedskog Hammarbyja nije primio pogodak – bilo je 0:0 u prvoj utakmici, a zatim 1:0 u uzvratu.

Po načinu igre Raków podsjeća na Pafos, kojeg je Hajduk na Poljudu svladao 2:0. Upravo bi recept iz te utakmice mogao biti koristan Garciji jer će Splićani protiv čvrstog poljskog sastava morati pronaći način kako probiti organiziranu obranu.

Livaja pokazao novu dimenziju

Uz rezultat protiv Žalgirisa, posebno je zanimljiva bila utakmica Marka Livaje. Napadač Hajduka nije uspio postići pogodak iz igre u europskom dresu, ali je pokazao nešto što se od njega ne viđa često.

Livaja je od početka aktivno sudjelovao u presingu, pokušavao spriječiti goste da organiziraju napade i puno radio bez lopte. Istodobno je dolazio po loptu i brzim dodavanjima pridonosio protočnosti igre.

Kao da je želio pokazati Garciji da može odgovoriti i na njegove visoke zahtjeve kada je riječ o trčanju, presingu i otvaranju prostora za suigrače.

Upravo bi takav Livaja mogao biti iznimno važan u dvobojima protiv Rakówa. Njegova kvaliteta u napadu nikada nije bila upitna, a ako joj pridoda i ovakav rad bez lopte, Hajduk dobiva još opasnijeg igrača.

Del Moral napokon pokazao što može

Ohrabrenje je Garcia dobio i na poziciji koja mu je dosad predstavljala jedan od najvećih problema – na mjestu zadnjeg veznog.

Nakon lošeg iskustva s Hugom Guillamónom prošle sezone, sa skepsom je dočekan i dolazak njegovog sunarodnjaka Alberta del Morala. No protiv Žalgirisa je 26-godišnji Španjolac prvi put odigrao cijelu europsku utakmicu i ostavio vrlo dobar dojam.

Posebno je pokazao kvalitetno obrambeno pozicioniranje. Često je prvi dolazio do lopte, prekidao protivničke napade i rijetko dopuštao suparnicima da ga prođu.

U napadačkom dijelu nije previše sudjelovao, dijelom i zbog nedostatka brzine, ali sudjelovao je u akciji kod trećeg pogotka, kada je gostujući stoper loptu poslao u vlastitu mrežu.

Del Moral je tako poslao poruku Garciji da zaslužuje još prilika. Koliko zaista može pružiti, najbolje će pokazati upravo utakmice protiv kvalitetnijih suparnika.

Gorica kao posljednja provjera

Današnje gostovanje u Velikoj Gorici zato ima dvostruku važnost. Hajduku su potrebni bodovi kako bi nakon lošeg početka SHNL-a uhvatio mir i samopouzdanje, ali Garcia će istodobno dobiti još jedan vrijedan uvid u formu igrača.

Nakon devet utakmica ovog ljeta trener Hajduka već ima dovoljno materijala za slaganje momčadi koja će u četvrtak na Poljudu dočekati Raków.

Po Europu – sada ili nikad.

Vjerojatni sastav Hajduka

HAJDUK (4-2-3-1): Silić – Acapandie, Raci, Marešić, Melnjak – Pajaziti, Pukštas – Šutalo, Dalisson, Šotiček – Šego.