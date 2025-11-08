‘Hajduk ima glavu i rep, još sad kad im se vrati Livaja… Dinamo? Očito nešto ne štima’

Podijeli :

Foto: Hajduk.hr / Robert Matić

Legendarni Stanko Bubalo, bivši napadač Osijeka i Hajduka, najavio je današnji derbi ovih klubova koji se igra na Poljudu od 17:45 sati.

“Hajduk i Osijek su mi na srcu. Igrao sam za oba kluba, a uvijek su to bile dobre međusobne utakmice. Bilo je dana kada smo s Osijekom odigrali dosta dobrih utakmica na Poljudu. Isto tako i u dresu Hajduka.

Žao mi je što je Osijek sada u ovakvom stanju i Hajduk je apsolutni favorit, ima igru, kako se ono kaže, ima glavu i rep. Još sada kada im se vrati Marko Livaja, bit će jako dobra momčad u koju su svi sumnjali”, rekao je Bubalo za Večernji list, a onda se osvrnuo na krizu u Dinamu:

“Teško je prognozirati što će se dogoditi. Žao mi je što je Moris Valinčić ozlijeđen, bio sam mu trener u Širokom Brijegu. Dinamo je veliki klub, a Zvonimir Boban je napravio veliki zaokret.