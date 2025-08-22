Hajduk i Garcia u nedjelju gostuju u Osijeku, jedna stvar posebno ‘upada u oko’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Osijek i Hajduk odigrat će u nedjelju derbi 4. kola SuperSport HNL-a, s početkom u 18:30 na Opus Areni.

Momčad Gonzala Garcije ulazi u utakmicu izjednačena s Dinamom na vrhu ljestvice s maksimalnih devet bodova, no čeka ih zahtjevno gostovanje. Iako Osijek ima samo jedan bod nakon tri odigrana kola, igra koju su prikazali puno je bolja od stanja na ljestvici.

‘Hajduk je naučio nešto protiv Dinamo Cityja što mi često ponavljamo’ Delegiranje četvrtog kola HNL-a: Derbi Osijeka i Hajduka pripao mladom sucu