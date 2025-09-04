Hajduk gubio 3:0 od hercegovačkog premijerligaša pa remizirao u zatvorenoj prijateljskoj utakmici, debitirali Španjolci

Nogometaši Hajduka odigrali su na Poljudu zatvorenu prijateljsku utakmicu protiv Posušja koja je završila rezultatom 3:3, objavio je splitski klub na svojoj službenoj stranici.
Trener Gonzalo Garcia zbog reprezentativnih obaveza i ozljeda nije mogao računati na čak 14 standardnih igrača, pa je priliku pružio mlađima, a prve neslužbene nastupe u bijelom dresu upisali su Španjolci Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez.
Posušje je već u uvodnim minutama došlo do visokog vodstva – Pavlek je pogodio nakon kornera u 11. minuti, Čuić je povisio u 19., a Kreković samo dvije minute kasnije donio 3:0 gostima.
Hajduk je uspio uhvatiti priključak tek u završnici utakmice. Šego je u 73. minuti smanjio na 3:1, Bralić je sedam minuta kasnije zabio za 3:2, a konačnih 3:3 postavio je Skoko u 86. minuti.
Hajduk: Pocrnjić (od 83. Pavičić Ivelja), Hodak, Gonzalez, Diallo (od 85. Sablić), Melnjak, Guillamon, Jurak, Skoko, Lončar, Šego, Ugwuodo.
U 75. minuti za Hajduk su u igru ušli: Pukštas, Krovinović, Anthony, Gabrić, Jenjić, Bokan, Bralić i Pranić.
Posušje: Denkovski, Braun, Radović, Kreković, Pavlek, Čuić, Mištrafović, Hanuljak, Rozić, Živković, Posinković.
Još su igrali: Katić, Andačić, Raužan, Čuljak, Čamber, Širić, Ćurdo, Begić, Sobczyk i Kukavica.
