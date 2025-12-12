Hajduk gostuje kod Lokomotive u Zagrebu, a Garcia ima veliku dvojbu oko Livaje

Podijeli :

Hajduk u subotu u 17:45 gostuje kod Lokomotive na Maksimiru u 17. kolu SHNL-a.

Hajduk ima priliku, barem do nedjelje, preskočiti Dinamo i vratiti se na vrh tablice. Trener Gonzalo Garcia u susretu ne može računati na ozlijeđene Rokasa Pukštasa, Ivicu Ivušića i Zvonimira Šarliju, što mu otežava sastavljanje obrane, a ima i jednu ozbiljnu dvojbu: hoće li startati Marko Livaja?

Bijela desetka je protiv Dinama bila u početnoj jedanaestorici, ali, kako sada stvari stoje, Garcia je čak bliže tome da opet krene bez njega u početnoj postavi.

Hajdukov trener će u 13.45 sati izaći pred medije, te će biti zanimljivo čuti što će reći po ovom pitanju koje je aktualno iz utakmice u utakmicu, a činjenica je da trener ‘bijelih’ stalno rotira, te će biti zanimljivo vidjeti koja je njegova konačna odluka, piše Dalmatinski portal.