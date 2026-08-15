Hajduk dogovorio dolazak BiH reprezentativca, dolazi bez odštete

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AP Photo/Eakin Howard via Guliver

Hajduk je dogovorio dolazak Dennisa Hadžikadunića, 28-godišnjeg stopera i reprezentativca Bosne i Hercegovine.

Hadžikadunić je sa splitskim klubom dogovorio uvjete suradnje, a potpis ugovora očekuje se tijekom sljedećeg tjedna. Na Poljud stiže kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s ruskim Rostovom, pa Hajduk za njega neće platiti odštetu, donosi Dalmatinski portal.

Pregovori između Hajduka i Hadžikadunića postali su javni prije nekoliko dana, a posao je u međuvremenu značajno napredovao. Ako ne dođe do nepredviđenog obrata, iskusni stoper uskoro bi trebao postati novo pojačanje momčadi Gonzala Garcije.

Hadžikadunić je rođen 1998. godine u Malmöu, gdje je i napravio prve nogometne korake. Za prvu momčad Malmöa debitirao je sa 18 godina, a dio 2018. proveo je na posudbi u Trelleborgsu. Iste godine preselio je u Rostov, za koji je tijekom nekoliko sezona upisao 60 prvenstvenih nastupa i postigao dva gola.

Godine 2022. vratio se u Malmö, a početkom 2023. otišao je u Mallorcu, gdje je dobio priliku igrati u La Ligi. Nakon toga proveo je dvije sezone u HSV-u, za koji je u njemačkoj drugoj ligi odigrao 49 utakmica i zabio dva gola. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u Sampdoriji, gdje je u Serie B upisao 28 nastupa.

Ugovor s Rostovom istekao mu je ovog ljeta, pa je od početka srpnja bio slobodan igrač.

Hadžikadunić ima i bogato reprezentativno iskustvo. Prošao je mlađe selekcije Švedske sve do U-21 reprezentacije, ali je 2020. godine odlučio promijeniti sportsko državljanstvo i zaigrati za Bosnu i Hercegovinu. Za seniorsku reprezentaciju BiH dosad je nastupio 33 puta, a ovog ljeta bio je i dio reprezentativne momčadi na Svjetskom prvenstvu.

Njegov dolazak trebao bi dodatno pojačati konkurenciju u obrani. U posljednjoj utakmici protiv Žalgirisa stoperski par činili su Dario Marešić i Ron Raci, dok Garcia na toj poziciji može računati i na Aleca Van Hoorenbeecka te mlađe Marina Skelina i Roka Gabrića.

Hadžikadunić u Hajduk dolazi s iskustvom igranja u tri jaka europska natjecanja – La Ligi, Bundesligi 2 i Serie B – te s više od 30 nastupa za reprezentaciju BiH. Njegov dolazak tako bi trebao donijeti dodatnu kvalitetu, ali i širinu u posljednjoj liniji.

To bi moglo biti posebno važno u nastavku sezone, budući da Hajduk istodobno vodi borbu u SHNL-u i pokušava izboriti plasman u europsku ligu.

Nakon uvjerljivog prolaska Žalgirisa s ukupnih 9:2, Hajduk u play-offu Konferencijske lige očekuje dvoboj protiv Rakówa. Prva utakmica igra se 20. kolovoza na Poljudu, dok je uzvrat 27. kolovoza u Częstochowi. Hadžikadunić bi se tako trebao priključiti momčadi u vrlo važnom dijelu sezone i povećati broj kvalitetnih opcija koje Garcia ima na raspolaganju.