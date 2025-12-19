Hajduk čeka zanimljiv prijelazni rok, čak devet igrača je u izlogu?!

HNK Hajduk Split

Iako su do početka zimskog prijelaznog roka još tri tjedna (10. siječnja), već je jasno da bi na Poljudu moglo biti vrlo dinamično.

Hajduku je potreban novac pa će u izlogu gotovo sigurno biti nekoliko mladih igrača, a ostaje za vidjeti hoće li ponude zadovoljiti procjene sportskog direktora Gorana Vučevića i klupskog vodstva. Realno je očekivati da barem jedan mladi igrač napusti Split tijekom zime, a prijelazni rok traje do 17. veljače.

Najčešće se spominju Branimir Mlačić, Rokas Pukštas, Šimun Hrgović i Niko Sigur kao igrači za koje bi Hajduk mogao dobiti ozbiljne ponude.

Kako piše Germanijak, moguće su i dodatne promjene u kadru jer petorici igrača na ljeto istječu ugovori, a prema istom izvoru, novi im se vjerojatno neće nuditi.

Riječ je o Ismaelu Diallu, Anthonyju Kaliku, Dariju Melnjaku, Ivanu Lučiću i Marku Capanu, koji bi u slučaju zadovoljavajuće ponude također mogli napustiti Poljud već ove zime.

