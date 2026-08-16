Hajduk će u ponedjeljak predstaviti reprezentativca BiH, nastupao je i za Švedsku

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AP Photo/Heinz-Peter Bader via Guliver

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Dennis Hadžikadunić u ponedjeljak bi trebao i službeno postati novi igrač Hajduka. Prema pisanju Sportskih novosti, 28-godišnji stoper s Bijelima će potpisati dvogodišnji ugovor.

Hadžikadunić je ovog ljeta bio dio reprezentacije BiH na Svjetskom prvenstvu. U pobjedi 3:1 protiv Katara dobio je 27 minuta, a upravo je on asistirao Erminu Mahmiću za treći pogodak. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine dosad je skupio 33 nastupa.

Hadžikadunić je rođen u Malmöu, a u mlađim reprezentativnim uzrastima nastupao je za Švedsku. Prije šest godina odlučio je promijeniti sportsko državljanstvo i prihvatiti poziv Bosne i Hercegovine.

Posljednjih osam godina bio je ugovorno vezan za ruski Rostov, koji ga je u tom razdoblju slao na četiri posudbe. Igrao je za Malmö, Mallorcu, HSV i Sampdoriju, u kojoj je proveo prošlu sezonu.

Nakon isteka ugovora s Rostovom, u Hajduk dolazi bez odštete.

Prema planu, Hadžikadunić bi u ponedjeljak trebao stići u Split sa svojim zastupnicima. Ako liječnički pregledi prođu bez problema, ugovor s Hajdukom trebao bi potpisati u večernjim satima.

Hadžikadunić bi Hajduku trebao donijeti dodatnu stabilnost u obrani. Nalazi se u najboljim igračkim godinama, iza sebe ima iskustvo igranja u Švedskoj, Rusiji, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji, kao i 33 nastupa za reprezentaciju BiH.

Njegov dolazak posebno je važan zbog gustog rasporeda koji očekuje momčad Gonzala Garcije. Hajduk već u četvrtak na Poljudu igra prvu utakmicu play-offa Konferencijske lige protiv Rakówa, a uz europske obveze Splićane očekuje i nastavak prvenstva.

Ako sve prođe prema planu, Hadžikadunić bi tako vrlo brzo mogao dobiti priliku za svoj debi u bijelom dres