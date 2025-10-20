‘Hajduk će se do kraja boriti za naslov. Dinamo? Razočarao je protiv Osijeka, ali…’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Legendarni HNL igrač, a danas trener drugoligaša Jaruna, Roy Ferenčina, za Sport Klub je komentirao uspješan start Dinama i Hajduka u drugom krugu SuperSport HNL-a. Dinamo je na Maksimiru s 2:1 svladao Osijek, dok je Hajduk uvjerljivo slavio 0:3 na gostovanju kod Istre 1961 u Puli.

Kako ste vidjeli pobjedu Dinama protiv Osijeka?

“Dinamo je ostvario pobjedu koja je bila očekivana jer je igrao na svom terenu. Bilo je teže nego što se mislilo. Imao je dobar ulaz zbog dva postignuta gola u prvih 15 minuta i zanimljivo je da su zabili stoperi. Trebalo je biti lagano, ali Osijek se uspio dignuti u drugom poluvremenu i zabiti pa je Dinamo strepio do kraja. Prvi dio Dinamo je bio korektan, a drugi razočarao jer se očekivalo više napadačkih akcija i da će biti prilika te golova. To je izostalo, ali bitno je da si dobio i osvojio tri boda”, rekao je Ferenčina, bivši trener Lokomotive, Vinogradara, Shkendije, Hrvatskog dragovoljca i Kustošije u uvodu.

Dinamo je ostao lider u poretku HNL-a, a ovom pobjedom odlično je najavio europski ispit protiv Malmöa.

“Da, odlično igra u Europskoj ligi i zauzima prvo mjesto. Ide kod Malmöa koji je loše započeo sezonu. Međutim, dignuo se u zadnje vrijeme prema rezultatima. To je dobra momčad i Dinamu neće biti lako tamo.”

Čak se iskupio za poraz od Lokomotive, koji je očito bio samo loš dan.

“Prvenstvo je dugo i bit će oscilacija, odnosno dobrih te loših partija. To je normalno, a pogotovo za ekipu koja je u stvaranju s obzirom da je puno igrača došlo kroz ljetni prijelazni rok. To će biti promjenjivo, ali rezultat je odličan.”

Dinamo ako osvoji naslov može direktno u Ligu prvaka, evo tko su mu konkurenti Hajduk je protiv Istre napravio nešto što nije više od godinu dana u HNL-u

Hajduk je nastavio bodovno loviti Dinamo nakon slavlja nad Istrom. Oboje sada imaju 22 osvojena boda.

“Po meni, Hajduk će do kraja prvenstva biti u borbi za prvo mjesto. Ima dobru momčad, iako prvi prvenstveni nastupi nisu bili sjajni. Ima isti broj bodova kao Dinamo i ravnopravno konkurira za lidersku poziciju.”

Povezao je četiri pobjede, a poslije poraza u derbiju protiv Dinama uhvatio rezultatsku stabilnost.

“Da, ali tu je novi trener u Hajduku i normalno je da igrači trebaju prihvatiti njegove zahtjeve. Znamo kakav nogomet preferira Garcia i to nije lako napraviti preko noći. Momčad se iz utakmice u utakmicu diže u formi, a dobiti Istru u Puli i to bez Livaje nije bilo lako.”

Zanimljivo je da će krajem ovog i početkom idućeg mjeseca imati još tri gostovanja (dva u prvenstvu te jedan u Kupu). Dakle, ukupno pet s obzirom da je zadnji domaći nastup bio prije skoro mjesec dana.

“Da, ali ima dosta domaćih utakmica. Dogodilo se da trenutačno ima gostovanja, ali sigurno će uhvatiti dobre rezultate ako ponovi gard iz Pule. Treba ići od utakmice do utakmice”, zaključio je nekadašnji pomoćnik Ante Čačića u Dinamu.