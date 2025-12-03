Gvardiol Spasio City, a navijači ga tjeraju: ‘Molim te napusti moj klub’

Podijeli :

Manchester City približio se na dva boda vodećem Arsenalu nakon jučerašnje dramatične 5:4 pobjede protiv Fulhama.

Momčad Pepa Guardiole imala je uvjerljivih 3:0 već u 44. minuti te 5:1 u 54., no dopustila je domaćinu da se u 78. približi na samo pogodak minusa. Joško Gvardiol odigrao je svih 90 minuta i u 98. minuti ključnim izbijanjem lopte s gol-linije spriječio siguran pogodak te potvrdio pobjedu svoje momčadi.

“Povremeno je u drugom poluvremenu pokazivao manjak truda te tako domaćoj momčadi i njezinim navijačima davao razlog za uzbuđenje”, piše Daily Express o Gvardiolu, dajući mu ocjenu 5.​

Goal je hrvatskom reprezentativcu dao isto skromnu ocjenu, naglasivši sjajnu intervenciju iz 98. minute, ali i primijetivši da mu je u pojedinim situacijama nedostajalo brzine.

Manchester Evening News uz ocjenu 5 dodaje da je “povremeno bio spor”.

OneFootball je bio znatno blaži pa mu je dodijelio ocjenu 7, uz napomenu da je u zadnje vrijeme imao slabije partije, ali da mu je ova rasla “zbog izbacivanja s gol-crte u zadnjoj minuti”, čime je osigurao pobjedu Cityju.

Slično piše i Reuters, ističući da su domaći navijači već vidjeli pogodak za 5:5, no Gvardiol je “nevjerojatnim čišćenjem s crte” donio veliko olakšanje gostima.

Portal GiveMeSport kritizira njegovu igru, donosi i reakcije navijača s X-a—od poruke “Gvardiol, molim te napusti moj klub” do daleko brojnijih koje ga slave kao heroja zbog spasilačkog poteza. Upozoravaju da bi jače momčadi mogle kazniti lošiju Cityjevu obranu.

Sky Sports navodi da je Cityju kako bi preživio u Londonu bilo nužno Gvardiolovo čišćenje u sudačkoj nadoknadi, dok The Sun piše da se “City zahvaljujući Gvardiolu nije u potpunosti prevrnuo”. The Guardian također naglašava njegov ključni potez u samoj završnici.