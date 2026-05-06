Gvardiol oduševio Engleze oporavkom, zaigrat će na kraju sezone?

Nogomet 6. svi 202617:01 0 komentara
xConorxMolloyx via Guliver

Joško Gvardiol sve je bliže povratku na teren nakon teške ozljede koju je zadobio početkom siječnja u susretu protiv Chelseaja, kada je slomio goljeničnu kost.

Nakon operacije u Londonu odmah je krenuo s rehabilitacijom, a kako prenose 24sata, oporavak je napredovao toliko dobro da je oduševio liječnike u klubu.

Branič Manchester Cityja već trenira s momčadi maksimalnim intenzitetom i vrlo brzo bi se mogao vratiti natjecateljskim utakmicama. Trener Pep Guardiola razmatra njegov povratak već u sljedećih desetak dana, što bi bilo brže od prvotnih prognoza.

City je u međuvremenu remijem protiv Evertona dodatno zakomplicirao borbu za naslov, pa više ne ovisi samo o sebi u završnici sezone.

Gvardiolov oporavak pažljivo prati i izbornik Zlatko Dalić, kojem je najvažnije da se igrač vraća bez komplikacija i u punom ritmu za nastavak reprezentativnih obveza.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)