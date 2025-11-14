Gvardiol: Jedva čekamo Ameriku. Jesam li htio odmah pucati kod gola? Ovisi tko pita

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx via Guliver

Hrvatska je pobjedom 3:1 nad Farskim otocima osigurala prvo mjesto u skupini i plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., što će biti njezin sedmi nastup na najvećoj nogometnoj pozornici. Dosad je osvojila jedno srebro i dvije bronce.

Iako su Vatreni zaostajali nakon ranog gola Turija, Joško Gvardiol je brzo izjednačio, a u nastavku su Petar Musa i Nikola Vlašić preokret pretvorili u sigurnu pobjedu. Hrvatska sada ima 19 bodova, šest više od Češke, uz dojmljiv omjer pogodaka 23:2. Preostaje još susret protiv Crne Gore u ponedjeljak (20:45), no plasman je već zaključen.

Nakon utakmice, izjavu je dao strijelac prvog pogotka Joško Gvardiol.

“Naš cilj se ostvario, osigurali smo prolaz utakmicu prije kraja kvalifikacija. Inače moramo sve rješavati u zadnjem trenutku, sad smo u sretni, jedva čekamo Ameriku. Svaka preostala utakmica nam je pripremna utakmica za ljeto. Moj gol, jesam li htio odmah pucati? Ovisi tko pita, naravno da sam htio vratiti povratnu, lopta se odbila, razmišljao sam od prve pucati, ali nisam htio riskirati.

Lijep pogodak koji nas je vratio u utakmicu. Ja sam obrambeni igrač, naravno da je lijepo zabiti gol, ali ako se mene pita, radije bi da ne primimo pogodak nego da ja zabijem”, rekao je Gvardiol.

