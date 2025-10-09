Gvardiol: Bili smo prepasivni, svjesni smo naših grešaka. Moramo bolje

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je bez pogodaka (0:0) protiv Češke u svojoj šestoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Ovim remijem Vatreni su zadržali vodeću poziciju u skupini – imaju 13 bodova, isto koliko i drugoplasirana Češka, koja je pritom odigrala utakmicu više.

Time je Hrvatska napravila važan korak prema izravnom plasmanu na Svjetsko prvenstvo, zadržavši prednost i kontrolu nad vlastitom sudbinom u završnici kvalifikacija. “Mislim da možemo biti zadovoljni bodom, igrom ne toliko. U budućnosti ćemo vjerojatno imati ovakvih faza, ovakve ne bajne utakmice, no moramo se naviknuti na to. Približili smo se našem cilju, no bili smo prepasivni. Moramo bolje, svjesni smo koje smo greške radili.

Imamo utakmicu u Varaždinu, idemo tamo osvojiti tri boda. Drago mi je da se izbornik pridružio klubu sto, drago mi je da nas vodi i da ostvaruje velike rezultate. Nedostajala mi je reprezentacija, mučio sam se s ozljedom koljena. Sad je sve dobro, na sebi osjetim malo umor, nisam prošao pripreme. Puno utakmica sam odigrao u zadnjim tjednima”, rekao je Joško Gvardiol.