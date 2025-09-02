Gündogan otišao iz Cityja, Turci slažu mega-momčad

Njemački reprezentativac Ilkay Gundogan (34) napustio je Manchester City i karijeru će nastaviti u redovima Galatasarayja, objavili su klubovi.
Gundogan je za Galatasaray potpisao ugovor na dvije godine nakon što je u dva navrata ukupno osam godina nosio dres “Građana”.
Njemački veznjak je za City igrao od 2016. do 2023. godine, a potom i prošlu sezonu. Ukupno je upisao 358 nastupa u svim natjecanjima i postigavši 65 golova. Između je jednu sezonu nosio dres Barcelone, a tijekom karijere je igrao i za Borussiu Dortmund, Nurnberg i Bochum.
“Manchester City će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu. Uživali smo u toliko uspjeha u našem zajedničkom vremenu i bilo je toliko nezaboravnih trenutaka,” kazao je Gundogan koji je u dresu Cityja osvojio 14 naslova pri čemu i “Treble” 2023.
U dresu njemačke reprezentacije upisao je 82 nastupa i postigao 19 golova, a od dresa “elfa” oprostio se u kolovozu prošle godine.
Gundogan, koji je jutros stigao u Istanbul, kratko je kazao na aerodromu.
“Ovo je sudbina. Jako sam uzbuđen. Veliki sam navijač Galatasaraya, mi smo kao obitelj. Uvijek sam ih pratio. Podrška navijača i pozitivne poruke motivirat će nas ove sezone. Igranje nogometa pred ovom nevjerojatnom publikom bit će još bolji osjećaj. Veselim se što ću vas ponovno vidjeti,” poručio je.
