Guardiolu pitali za stanje ključnog igrača: Evo što je odgovorio

U utorak, dan uoči zaostale utakmice 31. kola Premier lige između Manchester Cityja i Crystal Palacea, Pep Guardiola održao je konferenciju za medije.
Na njoj se dotaknuo nekoliko važnih tema kao što su ozljede nekolicine ključnih igrača među kojima se ističe španjolski veznjak i bivši osvajač Zlatne lopte Rodri. On je od kraja travnja van pogona pa je novinare najviše zanimao njegov oporavak.
“Bolje, vidjet ćemo kako će danas biti na popodnevnom treningu.”
Rodri se inače ozlijedio u derbiju protiv Arsenala kada su Građani slavili s 2:1 te se činilo da će odjuriti do naslova Premier lige. Međutim, City je kiksao u gostima kod Evertona gdje je remizirao s 3:3 i tako je ponovno vratio Arsenal na “pole position” jer Topnici imaju +5 bodova uz utakmicu više.
Baš u toj utakmici s Evertonom ozlijedio se i Abdoukodir Khusanov, uzbekistanski stoper. Za njega je Guardiola također rekao da je bolje te da je to bio samo jaki udarac u duelu s Evertonovim napdačem Betom.
City u srijedu navečer od 21 sat dočekuje Crystal Palace te bi pobjedom smanjio zaostatak za Arsenalom na -2 boda dva kola prije kraja. No, ako Građani ne ostvare pobjedu, Arsenal će u ponedjeljak na Emiratesu moći pobjedom protiv Burnleya osvojiti naslov.
Za vikend City ima i finale FA Kupa protiv Chelseaja, a do kraja Premier lige još moraju igrati s Bournemouthom u gostima te s Aston Villom na Etihadu.
Arsenal osim okršaja s Burnleyem ima i gostovanje protiv Palacea. Bit će to Orlovima uvertira u finale Konferencijske lige s Rayo Vallecanom koje je na rasporedu u Leipzigu tri dana nakon posljednjeg kola Premier lige.
