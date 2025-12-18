Guardiola odlazi na kraju sezone? Zamijenio bi ga trenutni trener velikog rivala

Podijeli :

xIanxStephenx PSI-16192-0169 by Guliver

Prema pisanju The Athletica, iz više izvora potvrđeno je da će Pep Guardiola ostati trener Manchester Cityja do završetka ove sezone, nakon čega bi se mogao rastati s aktualnim engleskim prvakom.

U redovima Cityja sve je izraženija zabrinutost da bi tekuća sezona mogla biti posljednja za Guardiolu na klupi kluba. Španjolski stručnjak stigao je na Etihad 2016. godine i tijekom svog mandata obilježio je najslavnije razdoblje u povijesti kluba. Pod njegovim vodstvom City je prvi put osvojio Ligu prvaka i naslov svjetskog klupskog prvaka, šest puta je bio prvak Engleske, a ukupno je osvojeno čak 19 trofeja.

Unatoč tim uspjesima, sve je više signala da se bliži kraj njegove ere u Manchesteru. The Athletic navodi kako unutar kluba raste uvjerenje da je Guardiola sve bliže odluci o odlasku, a scenarij prema kojem mu je ovo posljednja sezona postaje sve izgledniji.

„Sve je veća vjerojatnost da je ovo Guardiolina posljednja sezona u Manchester Cityju, a konačna odluka trebala bi uskoro biti donesena“, piše The Athletic, pozivajući se na izvore bliske klubu. Paralelno se već razmatra i pitanje nasljednika, a kao prvi izbor spominje se aktualni trener Chelseaja Enzo Maresca. Riječ je o stručnjaku koji dijeli Guardiolin nogometni stil i filozofiju, a koji je ranije radio u Cityju kao njegov pomoćnik. Dobro poznaje klupsku strukturu i način rada, a zbog svojih godina u Cityju ga vide kao potencijalno dugoročno rješenje.

Ipak, sve i dalje ovisi o Guardioli. Ako odluči ostati na Etihadu, njegova pozicija ne bi bila dovedena u pitanje, jer je status koji uživa izravna posljedica svega što je postigao s Manchester Cityjem.