Guardiola obećao kupiti Rolex svakom igraču Burnleyja ako zaustave Arsenal?

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Pep Guardiola i Manchester City pokušavaju na sve načine uhvatiti naslov prvaka, iako se u ovom trenutku čini da je on znatno bliže Arsenalu.

Arsenal je vrlo blizu osvajanja naslova prvaka nakon 22 godine. Momčad Mikela Artete drži sve u svojim rukama i za titulu su im potrebne dvije pobjede u preostala dva kola.

Prvo će 18. svibnja ugostiti Burnley, a zatim 24. svibnja gostovati kod Crystal Palacea. Burnley je već ispao iz lige, dok Crystal Palace također nema rezultatski imperativ, što Arsenalu ide u prilog.

Arsenal trenutno ima dva boda prednosti ispred Manchester Cityja, pa je jasno da bi svaki kiks mogao biti presudan. U Manchesteru, međutim, ne odustaju od borbe za naslov.

Guardiola se pritom uzda da bi rasterećeni Burnley mogao zakomplicirati borbu za vrh. Taj je sastav nedavno namučio Manchester City te uzeo bod protiv Aston Ville (2:2), iako je već bio otpisan i bez rezultatskog imperativa.

Zbog toga Guardiola navodno računa na maksimalno motiviran Burnley u dvoboju protiv Arsenala, a engleski mediji pišu i o dodatnom motivacijskom potezu.

Prema tim navodima, Guardiola je navodno obećao luksuzne Rolex satove igračima Burnleyja ako uspiju zaustaviti Arsenal i tako pomognu Cityju u borbi za naslov. Iako ova informacija zvuči nesvakidašnje, brzo je izazvala brojne reakcije u javnosti.

Dok jedni smatraju da se radi o pretjerivanju i medijskoj konstrukciji, drugi ističu da Guardiola često koristi psihološke metode kako bi dodatno motivirao protivnike svojih rivala u ključnim trenucima sezone.

U svakom slučaju, susret Burnleyja i Arsenala dobiva dodatnu dozu dramatike, jer se uz bodove sada spominje i potencijalni “bonus” koji bi mogao utjecati na motivaciju domaće momčadi.

Burnley se nalazi na pretposljednjem mjestu s 21 osvojenim bodom i odavno je poznato da ispada iz lige, no i dalje pokušava poremetiti planove jačim suparnicima kada za to ima dodatni poticaj.