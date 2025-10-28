Grozne vijesti iz Engleske: Hrvatski napadač doživio tešku ozljedu!

Stabilni član momčadi Norwicha ozlijedio se u 11. kolu Championshipa, u porazu od Derbyja 1:0, nakon što je ušao s klupe. Bol u koljenu osjetio je tek na kraju utakmice, nakon što mu se koljeno ohladilo.

“Nemamo dobre vijesti, Ante je potrgao križne ligamente na koljenu, što znači da je on izvan terena do kraja sezone. Uskoro ga očekuje operacija. Ovo su iznimno razočaravajuće vijesti i za njega, ali i za nas. Dok je napuštao teren, mogli ste vidjeti da nije dobro. U posljednjih nekoliko dana ljudi bliski njemu pokušali su ga malo podignuti”, izjavio je trener Norwicha Liam Manning.

Crnac je prošlog ljeta stigao iz poljskog Rakowa za 11 milijuna eura, najveći transfer u povijesti tog kluba i jedan od najskupljih u Norwichu. U dresu engleskog drugoligaša dosad je odigrao 52 utakmice i postigao sedam golova, a ugovor ima do 2028. godine.