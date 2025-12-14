Gregurina: Iznenadio me ovako dobar Dinamo

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je u 17. kolu SuperSport HNL-a slavio na gostovanju u Koprivnici protiv Slaven Belupa s uvjerljivih 5:2.

Domaćin je rano poveo golom Josipa Mitrovića već u drugoj minuti, no Dinamo je brzo preokrenuo. Miha Zajc zabio je u petoj minuti i u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, dok su Dion Drena Beljo i Ismael Bennacer pogađali u 24. i 35. minuti. Beljo je svoj drugi pogodak dodao u 58. minuti, a poraz Slavena ublažio je Igor Lepinjica u 75.

Trener Slaven Belupa Mario Gregurina nakon susreta dao je izjavu.

Danas nije bilo dobro izdanje Slavena…

“Čestitke Dinamu, fenomenalno je izgledao. Dobro smo ušli u utakmicu. Drugi gol je usmjerio utakmicu. U prvom poluvremenu smo dobili premalo duela i premalo dobivenih drugih lopti. Dinamo je bio dobar, a mi smo imali loš dan. U drugom poluvremenu smo se ustabilili, takvi moramo biti stalno.”

Sjajno ste ušli u utakmicu. Očekivalo bi se da će Dinamo pasti, ali to se nije dogodilo. Kao da ste razljutili Dinamo.

“Htjeli smo ući maksimalno jako i usmjeriti utakmicu na naš mlin. Iznenadio me ovako dobar Dinamo. Očito su došli pravo motivirani. Mi nismo bili pravi.”

Napravili ste tri izmjene na poluvremenu…

“Ideja je bila pokazati ostalima da nije bilo dobro. Sport je prije svega duel i borba, a onda možemo pričati o taktici. Morali smo mijenjati.”

Vaše treće mjesto je iznad očekivanja.

“Jest, ali htjeli smo biti konkurentni i danas. Izvući ćemo pouke, pogotovo iz prvog poluvremena. Nadam se da se te stvari više neće ponavljati.”

Slijedi vam Osijek…

“Osijek nije u dobrom momentu, ali nadam se da ga nećemo vratiti na pravi kolosijek. Imamo par dana za zaliječiti se. Maksimalno ćemo odraditi zadnje kolo i onda na odmor.”