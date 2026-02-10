Grealish: Vratit ću se spremniji, jači i bolji nego prije

Podijeli :

AP Photo/Dave Shopland via Guliver

Veznjak Evertona Jack Grealish potvrdio je da je njegova sezona završena nakon što je operirao stopalo, što je zadalo veliki udarac njegovim nadama da uđe u englesku reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo.

Tridesetogodišnjak, koji je na posudbi iz Manchester Cityja, ozlijedio je stopalo u pobjedi Evertona od 1-0 u Premier ligi protiv Aston Ville prošli mjesec.

Grealish je ove sezone za Everton odigrao 22 utakmice u svim natjecanjima, zabio dva gola i imao šest asistencija, a njegova forma potaknula je nagađanja da bi mogao zaslužiti poziv u reprezentaciju. Engleska na Svjetskom prvenstvu, koje se od 11. lipnja do 19. srpnja održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi, nalazi u skupini L zajedno s Hrvatskom, Panamom i Ganom.

“Nisam želio da sezona ovako završi, ali takav je nogomet”, objavio je Grealish na društvenim mrežama. “Operacija je obavljena i sada se sve fokusira na povratak u formu. Znam sigurno da ću se vratiti spremniji, jači i bolji nego prije.”

Grealish, koji je s Cityjem osvojio tri naslova Premier lige, Ligu prvaka i FA kup, posljednji je put za Englesku nastupio u listopadu 2024. pod vodstvom vršitelja dužnosti izbornika Leeja Carsleyja.