Grci ponovno osudili Harryja Maguirea, dobio je uvjetnu kaznu od 15 mjeseci zatvora

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Branič Manchester Uniteda Harry Maguire dobio je uvjetnu kaznu zatvora od 15 mjeseci nakon ponovljenog suđenja pred grčkim sudom zbog incidenta na otoku Mykonosu u kolovozu 2020. godine.

Engleski reprezentativac prvotno je 2020. bio osuđen na 21 mjesec i deset dana uvjetne kazne zbog nanošenja tjelesnih ozljeda, pokušaja podmićivanja i opiranja policiji.

Njegov pravni tim odmah je uložio žalbu, što je prema grčkom zakonu automatski poništilo presudu i otvorilo put za novo suđenje od početka.

Kazna smanjena – Maguire i dalje negira krivnju

Nakon ponovljenog postupka sud je zaključio da je Maguire kriv za lakši napad, opiranje uhićenju i pokušaj podmićivanja.

Zbog manje težine kaznenih djela kazna mu je smanjena na 15 mjeseci uvjetno.

Prema informacijama BBC Sporta, Maguire i dalje negira krivnju te planira novu žalbu Vrhovnom sudu, jer pravnim putem želi očistiti svoje ime.

Unatoč sudskom postupku, 32-godišnji stoper nalazi se u kadru Manchester Uniteda za dvoboj Premier lige protiv Newcastlea.

Maguire je u nedjelju morao ranije napustiti teren tijekom pobjede protiv Crystal Palacea zbog bolesti, ali ponovno konkurira za sastav.

Zašto se slučaj iz 2020. ponovno sudi tek sada

Ponovljeno suđenje pokazalo je i velike razlike između grčkog i britanskog pravnog sustava.

Za razliku od Ujedinjenog Kraljevstva, gdje se u žalbenom postupku uglavnom provjerava je li bilo pravnih pogrešaka, u Grčkoj žalba znači da se cijeli proces vodi iznova i dokazi se ponovno razmatraju.

Suđenje je više puta odgađano između 2023. i 2025. zbog proceduralnih problema, uključujući štrajkove odvjetnika i preopterećenost sudova.

Dodatni faktor je i zakon o zastari – ovakav slučaj u Grčkoj mora biti okončan u roku od osam godina, što znači da bi postupak zastario u kolovozu 2028. godine.