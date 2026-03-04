Grci ponovno osudili Harryja Maguirea, dobio je uvjetnu kaznu od 15 mjeseci zatvora

Branič Manchester Uniteda Harry Maguire dobio je uvjetnu kaznu zatvora od 15 mjeseci nakon ponovljenog suđenja pred grčkim sudom zbog incidenta na otoku Mykonosu u kolovozu 2020. godine.
Engleski reprezentativac prvotno je 2020. bio osuđen na 21 mjesec i deset dana uvjetne kazne zbog nanošenja tjelesnih ozljeda, pokušaja podmićivanja i opiranja policiji.
Njegov pravni tim odmah je uložio žalbu, što je prema grčkom zakonu automatski poništilo presudu i otvorilo put za novo suđenje od početka.
Kazna smanjena – Maguire i dalje negira krivnju
Nakon ponovljenog postupka sud je zaključio da je Maguire kriv za lakši napad, opiranje uhićenju i pokušaj podmićivanja.
Zbog manje težine kaznenih djela kazna mu je smanjena na 15 mjeseci uvjetno.
Prema informacijama BBC Sporta, Maguire i dalje negira krivnju te planira novu žalbu Vrhovnom sudu, jer pravnim putem želi očistiti svoje ime.
Unatoč sudskom postupku, 32-godišnji stoper nalazi se u kadru Manchester Uniteda za dvoboj Premier lige protiv Newcastlea.
Maguire je u nedjelju morao ranije napustiti teren tijekom pobjede protiv Crystal Palacea zbog bolesti, ali ponovno konkurira za sastav.
Zašto se slučaj iz 2020. ponovno sudi tek sada
Ponovljeno suđenje pokazalo je i velike razlike između grčkog i britanskog pravnog sustava.
Za razliku od Ujedinjenog Kraljevstva, gdje se u žalbenom postupku uglavnom provjerava je li bilo pravnih pogrešaka, u Grčkoj žalba znači da se cijeli proces vodi iznova i dokazi se ponovno razmatraju.
Suđenje je više puta odgađano između 2023. i 2025. zbog proceduralnih problema, uključujući štrajkove odvjetnika i preopterećenost sudova.
Dodatni faktor je i zakon o zastari – ovakav slučaj u Grčkoj mora biti okončan u roku od osam godina, što znači da bi postupak zastario u kolovozu 2028. godine.
