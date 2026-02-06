Grci: Jagušić je bio neodlučan oko odlaska u Panathinaikos, a onda je jedan poziv sve promijenio

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Adriano Jagušić karijeru nastavlja u Panathinaikosu, iako se posljednjih tjedana spominjao kao moguća nova akvizicija Dinama.

Ofenzivac Slaven Belupa, jedan od najistaknutijih igrača aktualne sezone SuperSport HNL-a, seli u grčki klub koji je 20 puta bio prvak države, posljednji put 2010. Prvu momčad vodi Rafa Benitez, trofejni španjolski trener s titulama u Ligi prvaka, Europa ligi i Svjetskom klupskom prvenstvu.

Jagušić obara rekord Slaven Belupa, na transferu će zaraditi i Dinamo Livaja odlazi iz Hajduka i vraća se u Grčku?! ‘On je poseban slučaj, ali…’

“Igrač je već jednom nogom bio u Zagrebu i Dinamu, no Panathinaikos je napravio iznenađenje i uspio uvjeriti i Slaven Belupo i samog igrača. Kako bi hrvatski klub pristao, Panathinaikos je povisio iznos s 3.5 milijuna eura na 5.2 milijuna, dao Slaven Belupu i određene bonuse, kao i značajan postotak od buduće prodaje. Ipak, transfer je usporio sam igrač jer je bio prilično neodlučan oko tajminga, ali i oko toga je li Grčka pravi nogometni izbor za njegov razvoj”, navodi gazzetta.gr pa dodaje:

“Rafa Benítez bio je čovjek koji je uspio uvjeriti Jagušića. Plan mu je predstavio telefonom i videopozivom te mu je obećao važnu ulogu. Iako Jagušić neće imati pravo nastupa u europskim utakmicama, Benítez je želio da se Hrvat dovede već sada kako bi se prilagodio novom okruženju i postupno usvojio nogometnu filozofiju španjolskog trenera, koji ga vidi na ključnoj poziciji uoči sljedeće sezone.”

Ove sezone 20-godišnji Jagušić odigrao je 22 utakmice te upisao devet golova i šest asistencija, a Transfermarkt mu tržišnu vrijednost procjenjuje na četiri milijuna eura.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.







“>