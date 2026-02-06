Grci: Jagušić je bio neodlučan oko odlaska u Panathinaikos, a onda je jedan poziv sve promijenio

Adriano Jagušić karijeru nastavlja u Panathinaikosu, iako se posljednjih tjedana spominjao kao moguća nova akvizicija Dinama.
Ofenzivac Slaven Belupa, jedan od najistaknutijih igrača aktualne sezone SuperSport HNL-a, seli u grčki klub koji je 20 puta bio prvak države, posljednji put 2010. Prvu momčad vodi Rafa Benitez, trofejni španjolski trener s titulama u Ligi prvaka, Europa ligi i Svjetskom klupskom prvenstvu.
“Igrač je već jednom nogom bio u Zagrebu i Dinamu, no Panathinaikos je napravio iznenađenje i uspio uvjeriti i Slaven Belupo i samog igrača. Kako bi hrvatski klub pristao, Panathinaikos je povisio iznos s 3.5 milijuna eura na 5.2 milijuna, dao Slaven Belupu i određene bonuse, kao i značajan postotak od buduće prodaje. Ipak, transfer je usporio sam igrač jer je bio prilično neodlučan oko tajminga, ali i oko toga je li Grčka pravi nogometni izbor za njegov razvoj”, navodi gazzetta.gr pa dodaje:
“Rafa Benítez bio je čovjek koji je uspio uvjeriti Jagušića. Plan mu je predstavio telefonom i videopozivom te mu je obećao važnu ulogu. Iako Jagušić neće imati pravo nastupa u europskim utakmicama, Benítez je želio da se Hrvat dovede već sada kako bi se prilagodio novom okruženju i postupno usvojio nogometnu filozofiju španjolskog trenera, koji ga vidi na ključnoj poziciji uoči sljedeće sezone.”
