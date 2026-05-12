Gradonačelnik New Yorka zbog Svjetskog prvenstva otvara 50 ‘nogometnih ulica’

Foto: Screenshot (X: Zohran Kwame Mamdani)

Od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi održat će se prvo Svjetsko prvenstvo koje će brojati 48 različitih reprezentacija. Na turniru će se održati 104 utakmice koje, sudeći po cijenama karata, neće biti dupkom ispunjene.

No, u neslužbenom glavnom gradu svijeta New Yorku pokušavaju promijeniti situaciju. Novi gradonačelnik ugandskog podrijetla provodi zanimljive politike s ciljem povećanja popularnosti nogometa u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tako Zohran Kwame Mamdani od lipnja započinje akciju “Soccer Streets”. Od 26. lipnja će u ispred svake javne škole u svih pet gradskih četvrti (Queens, Bronx, Brooklyn, Manhattan, Staten Island) biti omogućeno igranje nogometa.

Svim automobilima bit će zabranjen pristup tim “nogometnim ulicama” kojih će biti 50.

New York streets belong to New Yorkers, and Soccer Streets are for the kids. We’re turning the block outside your school into a car-free soccer pitch, playground, and World Cup celebration all at once. Now until June 26, you’ll find Soccer Streets in front of 50 public schools… pic.twitter.com/VnfB3CfXvw — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 12, 2026

Osim ove akcije, Mamdani će u New Yorku organizirati besplatne fan zone, također u svim četvrtima najmnogoljudnijeg grada u SAD-u. Svaka četvrt imat će jednu službenu fan zonu koje na određenim mjestima mogu primiti i do 10.000 ljudi.

Mamdani je inače navijač Arsenala i New York Knicksa te je poznato da je veliki ljubitelj sporta.