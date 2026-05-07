Gradonačelnik Madrida: Mislio sam da ćemo igrati protiv Arsenala, a ne protiv UEFA-e

(Photo by Vince Mignott/DeFodi Images) via Guliver Image

Arsenal je prije dva dana izborio plasman u finale Lige prvaka prvi put nakon dvadeset godina, no slavlje londonskog kluba zasjenile su ozbiljne optužbe koje stižu iz Madrid. Gradonačelnik grada, José Luis Martínez-Almeida, ustvrdio je da je natjecanje bilo režirano te je insinuirao da je UEFA pogodovala Arsenalu na štetu Atlético Madrid.

Nakon što je Arsenal ukupnim rezultatom 2:1 izbacio momčad Diega Simeonea u utorak navečer, Martínez-Almeida javno je doveo u pitanje regularnost natjecanja. Poručio je kako se Atlético nije borio samo protiv sastava Mikel Arteta, već i protiv, kako tvrdi, sustavne pristranosti unutar europskog nogometa.

“Znate, kad sam vidio ždrijeb, mislio sam da ćemo igrati protiv Arsenala, no prevario sam se. Morali smo igrati protiv UEFA-e. A UEFA je jasno dala do znanja da ne želi Atletico Madrid u finalu Lige prvaka. Neshvatljivo je da su nam postavili njemačkog suca dok se Španjolska i Njemačka bore za peto mjesto u Ligi prvaka.”

Gradonačelnikovo nezadovoljstvo prvenstveno je usmjereno na izbor sudaca za utakmicu, osobito u kontekstu borbe nacionalnih saveza za koeficijente i dodatna mjesta u europskim natjecanjima. Prema njegovom mišljenju, odluka da susret sudi njemačka sudačka ekipa nije bila slučajna, već pažljivo osmišljen potez kojim se, kako tvrdi, željelo naštetiti španjolskom predstavniku i povećati Arsenalove izglede za prolazak.

“Tko bi se, osim UEFA-e, sjetio imenovati njemačkog suca i za glavnog i za VAR suca? Jučer je bilo situacija koje nisu posljedica toga je li sudac dobar ili loš, već, po mom mišljenju, predodređene odluke s namjerom da se našteti Atletico Madridu”, nastavio je Martínez-

Almeida, ustrajući na svojim tvrdnjama o zavjeri unutar krovne organizacije.

Glavni razlog ogorčenja u Madrid odnosi se na dvije sporne situacije povezane s Riccardom Calafiorijem. Prva je uslijedila nakon duela u kojem je Giuliano Simeone završio na travnjaku poslije starta talijanskog braniča, ali potencijalni kazneni udarac nije dosuđen zbog vrlo tijesne odluke o zaleđu. Gradonačelnik je pritom izrazio sumnju i čuđenje zbog izostanka jasnih televizijskih snimki koje bi potvrdile ispravnost odluke, aludirajući na mogućnost da su ključni kadrovi namjerno izostavljeni iz prijenosa.

“Neshvatljivo je da ne postoji nijedna snimka Giulianovog zaleđa, a radilo se o čistom jedanaestercu. Kasnije smo na društvenim mrežama vidjeli da zaleđa nije bilo i da je krenuo sa svoje polovice terena. U utakmici s toliko televizijskih kamera, zašto realizator prijenosa nije pokazao snimku da se utvrdi je li bilo zaleđa ili ne? Zato što ga nije bilo, a to nisu htjeli priznati”, dodao je, dodatno potpirujući priču o “namještenom” rezultatu.

Druga situacija koja je izazvala negodovanje odnosila se na još jedan nedosuđeni kazneni udarac nakon kontakta između Calafiorija i Antoinea Griezmanna. U Madridu dodatno su kritizirali i trajanje sudačke nadoknade, smatrajući ga još jednim pokazateljem pristranog suđenja. Prema mišljenju gradonačelnika, sučeve odluke bile su dio šireg plana kojim se željelo omogućiti Arsenalu plasman u finale Lige prvaka u Budimpešti.

“Po mom mišljenju, postojala je namjera. Uvjeren sam, Arsenal se moglo pobijediti, ali nismo mogli pobijediti UEFA-u, to je bilo nemoguće. Na ždrijebu za Budimpeštu nismo izvukli Arsenal, nego UEFA-u. Zato mislim da smo mi, navijači Atletica, ponosni na svoju momčad jer se nije borila protiv Arsenala, nego protiv UEFA-e. Arsenal možete pobijediti u 180 minuta, ali UEFA-u ne možete. A UEFA je pokrenula čitav mehanizam kako bi spriječila prolazak Atletico Madrida, a sudac je bio samo izvršitelj te volje.”