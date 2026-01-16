Grad Zagreb objavio kada će završiti Kranjčevićevu, evo svih detalja novog stadiona

Obnovljeni stadion u Kranjčevićevoj zamišljen je kao važan sportski centar grada. Preseljenjem Dinama i Lokomotive, koja trenutačno svoje domaće utakmice igra na Maksimiru, stvorit će se uvjeti za početak rušenja postojećeg stadiona i gradnju novog maksimirskog kompleksa. Završetak novog stadiona planiran je do 2030. godine.

“Radovi na izgradnji Stadiona u Kranjčevićevoj u punom su jeku: dovršene su temeljna i montažna armirano-betonska konstrukcija sjeverne tribine, u tijeku je montaža zapadne i istočne tribine, izvode se armiranobetonski radovi zapadne tribine te uređuju prostori ispod sjeverne i istočne tribine. U tijeku su i radovi na internim prometnicama.

Zagreb će, nakon više od 50 godina, potkraj 2026. dobiti modernu sportsku arenu kapaciteta 11.163 mjesta, s terenom od 105 × 68 metara prema kriterijima UEFA 4. kategorije, s novim gradskim trgom od 6300 m², parkingom s više od 400 mjesta te popratnim sadržajima za sportaše i navijače.

Izgradnjom stadiona potiče se urbanistička obnova četvrti, dobiva se arhitektonski vrijedan objekt te vrhunski prostor za sport i druge događaje poput koncerata.

Važno je istaknuti da je rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj nužan preduvjet za rušenje postojećeg i izgradnju novog stadiona u Maksimiru, čija je realizacija dogovorena u suradnji s Vladom RH”, naveli su iz Grada.